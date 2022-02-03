Шойгу прибыл в Минск для проведения переговоров с Лукашенко

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск, где совместно со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным проинспектирует в четверг выполнение задач военнослужащими Вооружённых сил двух стран в ходе проверки сил реагирования Союзного государства.

"Сергей Шойгу также заслушает доклады командования российской группировки о подготовке к совместным учениям "Союзная решимость-2022". В ходе рабочего визита министр обороны Российской Федерации будет принят президентом республики Беларусь Александром Лукашенко", - говорится в сообщении министерства обороны РФ.

Кроме того, Шойгу ознакомится с экспозицией мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и возложит венок к Вечному огню.