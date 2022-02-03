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Самолеты РФ и Белоруссии нанесли ракетный удар по условному противнику

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Этап с боевой стрельбой общевойсковых и десантных подразделений с применением огня артиллерии, отработкой ударов штурмовой и армейской авиации прошел в четверг на полигоне "Брестский" в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

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Авиационную поддержку подразделений вооруженных сил России и Белоруссии, задействованных в проверке сил реагирования Союзного государства, осуществили самолеты Як-130 и Су-25.

Для нанесения авиационного удара по объектам условного противника проводилась воздушная разведка с использованием беспилотных летательных аппаратов.

По целеуказаниям передового авиационного наводчика самолётами Як-130 и Су-25 нанесен удар по технике и живой силе условного противника неуправляемыми авиационными ракетами.

За отработкой учебно-боевых задач наблюдали министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин.

Белоруссия Россия

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