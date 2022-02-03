NYT сообщила о планах России сымитировать нападение украинских военных

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты получили разведданные о том, что РФ планирует сымитировать нападение украинских военных для создания предлога для вторжения на Украину. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на анонимных высокопоставленных представителей властей США.

"План, который США надеются разрушить, обнародовав его, состоит в организации и видеосъемке поддельной атаки украинских военных либо на российскую территорию, либо на русскоговорящих жителей восточной Украины", - отмечается в статье.

По словам представителей американских властей, Россия, используя эту видеозапись, обвинит Украину в "геноциде" и тем самым оправдает нападение на Украину.

"Официальные лица (США - ИФ) не будут обнародовать какие-либо прямые доказательства российского плана или то, как они о нем узнали, чтобы не скомпрометировать свои источники и методы", - уточнило издание.

Отмечается, что на видеозапись должны попасть погибшие в результате взрыва, якобы украинская экипировка, беспилотники турецкого производства и актеры, изображающие жителей, которые оплакивают погибших. Власти США не назвали, кто именно в России причастен к планированию этой операции, указав лишь на роль российской разведки.

"С основных разведданных был снят гриф "секретно" в надежде пустить под откос этот план и убедить союзников (США - ИФ) в серьезности российских планов", - поясняет газета.

Издание пишет, что руководитель разведывательного сообщества США Эврил Хэйнс и другие представители американских властей провели в четверг брифинг по этой теме для членов конгресса. Также США поделилась информацией с союзниками.