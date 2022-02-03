Пентагон считает, что РФ готовит ложное видео для оправдания вторжения на Украину

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне утверждают, что Россия может подготовить фальшивые видеозаписи для создания повода для нападения на Украину, заявил в четверг на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы думаем, что российские власти прибегнут к ложному нападению украинских военных или разведывательных сил на суверенную территорию России или против русскоязычных людей, чтобы оправдать их действия. Мы думаем, что Россия создаст очень красочное пропагандистское видео", - сказал он.

Ранее в четверг газета The New York Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей властей США сообщила, что Россия якобы планирует сымитировать нападение украинских военных с целью получения предлога для вторжения на Украину.

По словам представителей американских властей, Россия, используя такие видеозаписи, обвинит Киев в "геноциде" и тем самым оправдает нападение на Украину.

Отмечается, что на видеозапись должны попасть погибшие в результате взрыва, украинская экипировка, беспилотники турецкого производства и актеры, изображающие жителей, оплакивающие погибших. Власти США не назвали, кто именно в России причастен к планированию этой операции, указав лишь на роль российской разведки.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что не планирует никакого вторжения.