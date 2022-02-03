Поиск
Фристайл13:00Женщины. Квалификация 1Подробнее
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Швейцария - Канада 1:12Подробнее
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа B Китай - Чехия 1:3Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:04Заразились
на 03.02В России 12 284 564+155 768В мире 384 859 233+3 175 373

Пелоси поддержит санкции против РФ только в случае нападения на Украину

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в четверг заявила, что поддержит санкции в отношении России лишь в случае ее нападения на Украину, и подчеркнула, что в таком случае санкции должны быть жесткими.

В миреБелый дом не исключил введения превентивных санкций против РФ из-за УкраиныЧитать подробнее

"Я думаю, что эти санкции должны быть достаточно мощными по эффективности, и что их стоит вводить после и в случае вторжения, а также с учетом совместной работы с нашими союзниками", - добавила она.

По словам Пелоси, в этом случае США с помощью санкций смогут "оказать максимальное воздействие" на Россию.

"Я думаю, эти санкции должны быть намного более мощными, чем ранее, поскольку мы говорим о вторжении на территорию другой страны. (...) Они должны почувствовать боль, и эта боль должна дойти до (президента России - ИФ) Владимира Путина", - подчеркнула спикер Палаты представителей.

"Никто, кроме него (Путина - ИФ), не знает, что он собирается сделать, поэтому нам нужно быть готовыми ко всему, чем бы это ни было", - отметила она.

Ранее на этой неделе телеканал CNN сообщал, что лидер республиканцев в Cенате США Митч Макконнелл выступает за введение против России санкций еще до ее возможного вторжения на Украину. Он подчеркнул, что считает "менее эффективными" санкции, которые введут только в случае такого нападения.

Со своей стороны представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США готова рассматривать предлагаемые конгрессом варианты санкций против РФ, в том числе и те, которые предлагается ввести вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация на российско-украинской границе.

Власти США в случае нападения РФ на Украину планируют вводить санкции не только против физлиц, но и против компаний. Работа над этим идет как в Белом доме, так и в Конгрессе. Чтобы обе палаты Конгресса быстро согласовали пакет санкций, демократам требуется поддержка республиканского меньшинства. Конгрессмены-республиканцы не против такого сотрудничества, однако в обмен на это просят включить в законопроект ряд их идей. В частности, идея введения части санкций безотносительного того, вторгнется ли РФ на Украину, изначально принадлежит именно республиканцам.

США Россия Украина Нэнси Пелоси

Новости по теме

Новости

США начали переброску американских военных в Европу

МИД ФРГ заявил, что ситуация с Deutsche Welle осложняет отношения РФ и Германии

NYT сообщила о планах России сымитировать нападение украинских военных

В Deutsche Welle выразили протест против закрытия своего бюро в России

Байден объявил о ликвидации главаря ИГ

Британские санкции против РФ вступят в силу автоматически при нападении на Украину

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Белорусский оппозиционер Протасевич намерен судиться с Ryanair

Белорусский оппозиционер Протасевич намерен судиться с Ryanair

Европа прошла пик импорта СПГ и потребляет больше, чем подвозят газовозы

Генсек НАТО заявил об отправке Россией в Белоруссию комплексов "Искандер"

Генсек НАТО заявил об отправке Россией в Белоруссию комплексов "Искандер"
Пандемия коронавируса

ВОЗ увидела шанс на окончание пандемии COVID-19 в Европе

ВОЗ увидела шанс на окончание пандемии COVID-19 в Европе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });