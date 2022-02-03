Пелоси поддержит санкции против РФ только в случае нападения на Украину

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в четверг заявила, что поддержит санкции в отношении России лишь в случае ее нападения на Украину, и подчеркнула, что в таком случае санкции должны быть жесткими.

"Я думаю, что эти санкции должны быть достаточно мощными по эффективности, и что их стоит вводить после и в случае вторжения, а также с учетом совместной работы с нашими союзниками", - добавила она.

По словам Пелоси, в этом случае США с помощью санкций смогут "оказать максимальное воздействие" на Россию.

"Я думаю, эти санкции должны быть намного более мощными, чем ранее, поскольку мы говорим о вторжении на территорию другой страны. (...) Они должны почувствовать боль, и эта боль должна дойти до (президента России - ИФ) Владимира Путина", - подчеркнула спикер Палаты представителей.

"Никто, кроме него (Путина - ИФ), не знает, что он собирается сделать, поэтому нам нужно быть готовыми ко всему, чем бы это ни было", - отметила она.

Ранее на этой неделе телеканал CNN сообщал, что лидер республиканцев в Cенате США Митч Макконнелл выступает за введение против России санкций еще до ее возможного вторжения на Украину. Он подчеркнул, что считает "менее эффективными" санкции, которые введут только в случае такого нападения.

Со своей стороны представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США готова рассматривать предлагаемые конгрессом варианты санкций против РФ, в том числе и те, которые предлагается ввести вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация на российско-украинской границе.

Власти США в случае нападения РФ на Украину планируют вводить санкции не только против физлиц, но и против компаний. Работа над этим идет как в Белом доме, так и в Конгрессе. Чтобы обе палаты Конгресса быстро согласовали пакет санкций, демократам требуется поддержка республиканского меньшинства. Конгрессмены-республиканцы не против такого сотрудничества, однако в обмен на это просят включить в законопроект ряд их идей. В частности, идея введения части санкций безотносительного того, вторгнется ли РФ на Украину, изначально принадлежит именно республиканцам.