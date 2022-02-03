Белый дом не исключил введения превентивных санкций против РФ из-за Украины

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США готова рассматривать предлагаемые Конгрессом варианты санкций против РФ, в том числе и те, которые предлагается ввести вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация на российско-украинской границе, заявила в четверг представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы никогда не определяли "красные линии" в этом вопросе: мы уже вводили превентивные санкции и обсуждаем с членами Конгресса законопроект (об ограничительных мерах - ИФ)", - заявила Псаки, отвечая на вопрос журналиста о том, поддерживает ли Белый дом предложения некоторых конгрессменов ввести часть санкций против России сразу, не увязывания их с нападением РФ на Украину, которого опасаются США. Псаки отметила, что конгрессмены еще не завершили согласование между собой текста данного законопроекта.

"Наш подход с самого начала основывается на мнении, что пакет сокрушительных экономических санкций, который мы обсуждаем, может сыграть сдерживающее воздействие, и мы видим признаки такого воздействия на российских рынках. Но мы не устанавливаем "красных линий", - добавил Псаки.

Ранее на этой неделе телеканал CNN сообщал, что лидер республиканцев в Cенате США Митч Макконнелл выступает за введение против России санкций еще до ее возможного вторжения на Украину. Он подчеркнул, что считает "менее эффективными" санкции, которые введут только в случае такого нападения.

Со своей стороны, Псаки несколько дней назад заявила, что США подготовили санкции в отношении ряда лиц из российской элиты и членов их семей на случай дальнейших шагов России по нападению на Украину.

По ее словам, эти лица - из числа тех, кто "находится в близком окружении Кремля и около него", либо "участвуют в процессе принятия решений правительства". Псаки добавила, санкции затронут и тех, кто "причастен к дестабилизирующему поведению Кремля". Как отметила Псаки, некоторые из лиц, на которых нацелены санкции, особенно к ним уязвимы по причине "глубоких финансовых связей с Западом".

При этом представитель Белого дома подчеркнула, что это отражает лишь часть усилий США по мерам в отношении Москвы.

Власти США в случае нападения РФ на Украину планируют вводить санкции не только против физлиц, но и против компаний. Работа над этим идет как в Белом доме, так и в конгрессе. Для того, чтобы обе палаты конгресса быстро согласовали пакет санкций, демократам требуется поддержка республиканского меньшинства. Конгрессмены-республиканцы не против такого сотрудничества, однако в обмен на это просят включить в законопроект ряд их идей. В частности, идея введения части санкций безотносительного того, вторгнется ли РФ на Украину, изначально принадлежит именно республиканцам.