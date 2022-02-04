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США и Словакия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Новое соглашение о сотрудничестве в области обороны между двумя странами подписали в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщил представитель американского госдепартамента Нед Прайс.

В соответствии с соглашением Соединенные Штаты смогут на безвозмездной основе использовать несколько словацких военных аэродромов и баз в течение десяти лет с возможностью продления. Также предусматривается, что США выделят $100 млн на модернизацию словацкой оборонной инфраструктуры.

"Это соглашение облегчает нашим военным координацию общих оборонительных усилий, таких как проведение совместных тренировок, учений. Это создаст возможности для более регулярных консультаций между нашими странами по вопросам угроз нашим народам, международному миру и безопасности", - сказал Блинкен во время церемонии подписания.

Он отметил, что США не будут создавать в Словакии свои постоянные военные базы или на постоянной основе размещать в стране американские войска.

Ранее на этой неделе словацкий премьер-министр Эдуард Хегер заявил, что Словакия готова поддержать укрепление НАТО в Восточной Европе, если этого потребуют интересы Словакии и Европы.

США Словакия

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