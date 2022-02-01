Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:46Заразились
на 31.01В России 11 861 077+124 070В мире 374 686 907+2 133 507

Словацкий премьер поддержал усиление НАТО в Восточной Европе

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил о поддержке намерений НАТО усилить "восточный фланг" альянса.

"Если интересы безопасности Словакии и Европы требуют укрепления военной мощи на наших восточных границах, то мы, конечно, пойдем на это. Один за всех, все за одного", - написал он в твиттере.

Политик добавил, что НАТО, по его мнению - это "гарант мира в Европе".

По мере обострения украинского кризиса США и Запад в последнее время неоднократно заявляли о необходимости укрепления "восточного фланга" НАТО за счет наращивая войск и вооружений в странах Восточной Европы.

Так, на прошлой неделе Пентагон сообщил, что привел в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных на случай, если потребуется перебросить их в Европу в связи с напряженной обстановкой на российско-украинской границе, но пока такого решения нет. Президент США Джо Байден заявлял, что намерен в скором времени направить дополнительных военных на территорию стран НАТО в Восточной Европе.

Словакия НАТО

Новости

WP сообщила о получении США ответа РФ на предложение по ситуации вокруг Украины

Байден уведомил Конгресс о намерении назначить Катар основным союзником вне НАТО

Пандемия коронавируса

Медрегулятор США полностью одобрил вакцину от Moderna

Медрегулятор США полностью одобрил вакцину от Moderna

США подготовили санкции против российской элиты на случай нападения РФ на Украину

США подготовили санкции против российской элиты на случай нападения РФ на Украину

В Германии задержали подозреваемых в убийстве двух молодых полицейских

Доклад о ковид-вечеринках помешал Джонсону поговорить с Путиным

Столтенберг назвал открытым вопрос о сроках вступления Украины в НАТО

Столтенберг назвал открытым вопрос о сроках вступления Украины в НАТО
Пандемия коронавируса

Премьер-министр Канады Трюдо заразился коронавирусом

Премьер-министр Канады Трюдо заразился коронавирусом

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Пандемия коронавируса

Лунный Новый год в странах Азии отметят скромно из-за "омикрона"

Лунный Новый год в странах Азии отметят скромно из-за "омикрона"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });