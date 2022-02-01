Словацкий премьер поддержал усиление НАТО в Восточной Европе

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил о поддержке намерений НАТО усилить "восточный фланг" альянса.

"Если интересы безопасности Словакии и Европы требуют укрепления военной мощи на наших восточных границах, то мы, конечно, пойдем на это. Один за всех, все за одного", - написал он в твиттере.

Политик добавил, что НАТО, по его мнению - это "гарант мира в Европе".

По мере обострения украинского кризиса США и Запад в последнее время неоднократно заявляли о необходимости укрепления "восточного фланга" НАТО за счет наращивая войск и вооружений в странах Восточной Европы.

Так, на прошлой неделе Пентагон сообщил, что привел в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных на случай, если потребуется перебросить их в Европу в связи с напряженной обстановкой на российско-украинской границе, но пока такого решения нет. Президент США Джо Байден заявлял, что намерен в скором времени направить дополнительных военных на территорию стран НАТО в Восточной Европе.