Глава МИД Украины отверг возможность диалога Киева с Донецком и Луганском

По мнению Дмитрия Кулебы, минские соглашения на условиях России противоречат интересам Украины и не могут быть выполнены

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные союзники не давят на Киев в отношении выполнения Минских соглашений на российских условиях, которые противоречат украинским национальным интересам.

"Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - ИФ), который нам навязывают и который на встречах на всех уровнях отвергается... За все эти годы наши партнеры поняли - ни президент Зеленский, ни Украина не будут терпеть давления и принуждения что-то выполнять", - заявил Кулеба в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг вечером.

Министр подчеркнул, что Украина не станет выполнять соглашения в российской интерпретации, поскольку они противоречат украинским национальным интересам.