Поиск
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Россия - ШвейцарияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:04Заразились
на 03.02В России 12 284 564+155 768В мире 384 859 233+3 175 373

Глава МИД Украины отверг возможность диалога Киева с Донецком и Луганском

По мнению Дмитрия Кулебы, минские соглашения на условиях России противоречат интересам Украины и не могут быть выполнены

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные союзники не давят на Киев в отношении выполнения Минских соглашений на российских условиях, которые противоречат украинским национальным интересам.

"Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - ИФ), который нам навязывают и который на встречах на всех уровнях отвергается... За все эти годы наши партнеры поняли - ни президент Зеленский, ни Украина не будут терпеть давления и принуждения что-то выполнять", - заявил Кулеба в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг вечером.

Министр подчеркнул, что Украина не станет выполнять соглашения в российской интерпретации, поскольку они противоречат украинским национальным интересам.

Украина Донбасс Россия Дмитрий Кулеба

Новости

В США шторм оставил без электричества почти 300 тысяч человек

В США шторм оставил без электричества почти 300 тысяч человек

США начали переброску американских военных в Европу

Пентагон считает, что РФ готовит фейковое видео для оправдания вторжения на Украину

МИД ФРГ заявил, что ситуация с Deutsche Welle осложняет отношения РФ и Германии

NYT сообщила о планах России сымитировать нападение украинских военных

В Deutsche Welle выразили протест против закрытия своего бюро в России

Байден объявил о ликвидации главаря ИГ

Британские санкции против РФ вступят в силу автоматически при нападении на Украину

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Белорусский оппозиционер Протасевич намерен судиться с Ryanair

Белорусский оппозиционер Протасевич намерен судиться с Ryanair

Европа прошла пик импорта СПГ и потребляет больше, чем подвозят газовозы

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });