Песков обвинил Киев в препятствовании созыву "Нормандского" саммита

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Москва не против проведения саммита лидеров стран "Нормандской четверки", однако Киев своими заявлениями создает проблемы для его созыва, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Мы хотели бы, чтобы эта встреча состоялась еще несколько лет назад. Мы считаем, что она должна состояться давно и что они должны проходить регулярно, - сказал он. - Но, чтобы это происходило, необходимо, чтобы хоть что-то выполнялось из предыдущих договоренностей".

По его словам, в Кремле довольны продолжением консультаций на двусторонней основе, как и недавней встречей в Париже политсоветников стран-участниц "Нормандской четверки".

Вместе с тем он призвал "трезво смотреть на ситуацию".

"В то время, когда из Киева сначала идут заявления, что выполнение Минских соглашений будет означать развал Украины, а потом идет заявление глава МИД страны, что выполнение Минских договоренностей на условиях России невозможно - очень трудно говорить о каких-то встречах на высшем уровне", - сказал Песков.

"Встречи на высшем уровне все-таки должны быть подготовленными, они не должны быть спонтанными и безрезультативными, несодержательными. Пока подготовка хромает", - отметил он.

"Когда говорится о Минских договоренностях "на условиях России" - о каких условиях идет речь?" - задал риторический вопрос Песков.

Он напомнил, что под Минскими соглашениями стоят подписи стран "нормандской четверки", а также представителей самопровозглашенных республик Донбасса. "На чьих условиях? Это на согласованных всеми условиях. Когда украинская сторона говорит о том, что Минские договоренности невозможно выполнять, что тогда будут обсуждать президенты?" - задал вопрос Песков.

Он отметил, что замглавы администрации президента Дмитрий Козак пытается получить ответы на эти вопросы, но "у него пока не получается".