ЕС подготовил санкции против РФ, касающиеся высокотехнологичных комплектующих

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Подготовленный ЕС пакет санкций против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины касается ряда значимых для РФ сфер, в том числе высокотехнологичных комплектующих, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы подготовили значительный и всеобъемлющий пакет санкций: от закрытия доступа к иностранному капиталу до введения контроля на экспорт особенно важных товаров", - сказала фон дер Ляйен в интервью изданиям Les Echos и Handelsblatt.

По ее словам, пакет возможных санкций также касается "высокотехнологичных комплектующих, которые Россия не может без труда заменить, например, в сфере искусственного интеллекта и вооружений, квантовых компьютеров, лазеров и в космической отрасли".

Она отметила, что Россия "должна в срочном порядке модернизировать свою экономику, но этого нельзя сделать без технологий, в сфере которых у нас неоспоримое мировое лидерство".