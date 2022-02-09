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ЕС согласовал антироссийские санкции на случай военной агрессии против Украины

ЕС согласовал антироссийские санкции на случай военной агрессии против Украины
Фото: АР/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Европейский союз согласовал целый ряд санкций, которые будут очень быстро воплощены в жизнь в случае военной агрессии РФ против Украины, заявил министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно.

"Мы, европейские партнеры, уже согласовали целый ряд очень важных санкционных мер, которые будут воплощены в жизнь очень быстро в случае, если произойдет эта военная агрессия относительно Украины. Конечно, это не тот сценарий, который мы хотели бы видеть, но мы к нему готовы и готовы к нему вместе", - сказал Альбарес на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в среду.

В то же время министр обратил внимание на то, что данные санкции не будут вводиться заранее, поскольку они являются предостережением для РФ.

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"Эти санкции не будут вводиться заранее, они являются предостережением. Наша цель - найти решения, которые позволят защитить безопасность всех европейских государств, также защищая те принципы, на которых основывается международное право - это суверенитет, территориальная целостность государств, запрет использования силы или запрет также угрозы использования силы", - пояснил Альбарес.

Он подчеркнул, что политика Испании и ЕС говорит о том, что этот кризис должен решаться через диалог.

"Сейчас время дипломатических усилий, это время переговоров, надо работать над этим, а не над какими-то гипотетическими сценариями, которые пока что совсем не соответствуют реальности", - считает глава МИД Испании.

Альбарес добавил, что сейчас дипломатические усилия имеют все шансы на успех.

Министр указал, что напряженная ситуация, которая сложилась вокруг Украины, заняла очень важную часть его переговоров с Кулебой и он повторил главе украинского МИД заверения в поддержке Испанией суверенитета и территориальной целостности страны.

"Мы с беспокойством наблюдаем концентрацию российских войск в непосредственной близости к границе с Украиной. Но мы уверены, что эта ситуация должна решаться через диалог. Мы работаем вместе с нашими партнерами для того, чтобы поддержать эти дипломатические усилия как в рамках ЕС, так и в рамках НАТО и ОБСЕ", - сказал Альбарес.

Украина Испания ЕС

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