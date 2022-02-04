Кремль не в курсе захвата россиян в Мали джихадистами

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не располагают подтверждением сообщений о том, что в Мали джихадисты взяли в заложники группу россиян.

"Нам ничего не известно. Таких сведений нет, мы первый раз об этом слышим", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

12 января источник "Интерфакса" в МИД России заявил, что в ведомстве не ведут учет россиян, которые могут находиться в Мали, они не обязаны становиться на консульский учет. По его словам, на Смоленской площади не знают, сколько сотрудников ЧВК "Вагнер" находится сейчас в Мали. Он объяснил, что это частная компания, которая послала туда сотрудников по запросу местных заказчиков, и государство не имеет никакого отношения к ее деятельности.

25 января правительство Мали опровергло утверждения о развертывании в стране бойцов частной военной компании и потребовало доказательств присутствия в Мали ЧВК "Вагнер". В Бамако также напомнили, что в Мали работают российские инструкторы, которые тренируют бойцов местных сил безопасности.

В сентябре 2021 года премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что его страна чувствует себя покинутой Францией, поэтому правительство обратилось к российской частной военной компании. Также в сентябре глава МИД Сергей Лавров подтвердил, что власти Мали обратились к российской ЧВК за помощью в борьбе с террористами после того, как Франция решила сократить там свое военное присутствие.