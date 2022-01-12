МИДу неизвестно, сколько бойцов ЧВК "Вагнер" находится в Мали

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Москве не знают, сколько граждан России, сотрудников ЧВК "Вагнер", находится сейчас в Мали, сообщил "Интерфаксу" высокопоставленный источник в российском МИД.

"Это частная компания, у них свой бизнес. Мы их никуда не посылали, они договаривались с заказчиками. Там есть официальные власти, которые приглашают наши компании, другие компании. И мы вообще не знаем сколько там сотрудников - один, два, триста, три тысячи", - объяснил он.

По словам высокопоставленного дипломата, "официальные власти РФ не имеют никакого отношения к деятельности наших частных компаний": "Это капитализм. Каждый зарабатывает, как может".

Собеседник агентства отрицательно ответил на вопрос о том, ведется ли в принципе учет находящихся в Мали российских граждан. "Это раньше при советской власти граждане должны были вставать на консульский учет, но сейчас такого требования нет, все на добровольной основе", - отметил он.

11 января высокопоставленный представитель Минобороны Франции на условиях анонимности рассказал журналистам, что в центральной части Мали действуют около 300-400 наемников из России. На заседании Совбеза ООН в тот же день представители США, Великобритания и Франция выразили озабоченность по поводу действующей в Мали "группы Вагнера" - российской частной военной компании.

Обострение ситуации вокруг Мали началось после переворота в этой стране в 2020 году, после которого страны Западной Африки закрыли свои границы с Мали, разорвали дипломатические отношения, ввели экономические санкции, которые поддержали США и Франция.

Представители США, ЕС и Франции уже не раз выражали озабоченность по поводу нахождения в Мали ЧВК "Вагнера". В Москве заявляли, что никаких представителей ВС России в Мали нет.

На просьбы прокомментировать информацию о российских ЧВК, президент Владимир Путин объяснял, что это частные охранные компании, которые не имеют никакого отношения к государству и которые по частным договоренностям занимаются охраной экономических объектов за рубежом.