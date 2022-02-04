Пассажирам Southwest Airlines снова будут наливать алкоголь на борту

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания Southwest Airlines Co. сообщила, что с 16 февраля возобновит продажи алкогольных напитков на борту.

Теперь пассажиры смогут заказать алкогольный напиток во время полета на 176 или более миль (больше 283 км).

Авиакомпания также расширила меню безалкогольных напитков.

"Клиенты выразили желание иметь возможность заказать разные напитки, поэтому мы рады дополнить наше предложение", - заявил вице-президент Southwest Airlines по работе с клиентами.

Авиаперевозчик перестал предлагать пассажирам алкоголь в марте 2020 года, в начале пандемии, чтобы сократить риски заражения коронавирусом.

В мае прошлого года Southwest Airlines приняла решение продлить запрет на алкогольные напитки на борту после инцидента, в ходе которого пассажиры сломали стюардессе два зуба.