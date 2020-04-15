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Авиакомпании США договорились с властями по программе финансовой помощи на $25 млрд

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американские авиаперевозчики предварительно договорились с Минфином об условиях предоставления им финансовой помощи в размере $25 млрд в связи с кризисом, начавшимся из-за пандемии, пишет Bloomberg. Как заявил глава ведомства Стивен Мнучин, в программе согласились участвовать ряд крупных компаний.

Экономический кризис

Деньги государства должны покрыть авиакомпаниям расходы на выплату зарплат. Как сказал министр, программа должна помочь людям сохранить рабочие места и "сохранить стратегическое значение авиаотрасли, при этом обеспечив соответствующую компенсацию налогоплательщикам".

Деньги начнут распределяться уже на этой неделе, сообщил осведомленный источник агентства. По его данным, часть финансирования будет предоставлена в качестве ссуд под низкий процент. На прошлой неделе Мнучин предупреждал, что авиакомпании должны будут вернуть 30% от помощи и предоставить варранты, дающие правительству право на приобретение их акций в будущем.

Delta Air Lines сообщила, что ей будет выделено $5,4 млрд, включая необеспеченный 10-летний заем в $1,6 млрд. Авиакомпания предоставит правительству варрант на покупку примерно 1% своих акций в течение пяти лет.

"Финансирование вместе нашими собственными мерами позволит избежать уход сотрудников в неоплачиваемые отпуска и сокращение зарплат до конца сентября, несмотря на падение пассажирского трафика на 95%", - отметил глава Delta Air Lines Эд Бастиан.

Объем помощи Southwest Airlines составит $3,2 млрд, из них около $1 млрд будет предоставлено в качестве ссуды на 10 лет.

American Airlines получит безвозмездное финансирование объемом $4,1 млрд и ссуду в $1,7 млрд.

"Мы считаем, что с этой помощью у нас достаточно финансовых ресурсов, чтобы пережить кризис и быть в состоянии оказывать услуги пассажирам, когда они снова будут готовы совершать полеты", - говорится в совместном сообщении CEO компании Дага Паркера и ее президента Роберта Айсома.

В заявлении Мнучина говорится, что к программе согласны присоединиться также Alaska Airlines, Allegiant Air, rontier Airlines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, United Airlines, SkyWest Airlines. Минфин продолжит переговоры с другими крупными перевозчиками, а также с мелкими компаниями и теми, которые занимаются грузовыми перевозками.

Две крупных региональных пассажирских авиакомпании продолжают переговоры, сообщает Regional Airline Association. По информации осведомленного источника Bloomberg, речь идет о Republican Airlines и ExpressJet Airlines. Они не являются публичными компаниями и не могут предоставить варрантов на приобретение своих акций. ExpressJet частично принадлежит United.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Republican Airlines ExpressJet Airlines США Стивен Мнучин Минфин коронавирус American Airlines Delta Air Lines

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