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ФМБА получит Superjet 100 для эвакуации пациентов из труднодоступных мест

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ профинансирует лизинг самолета Superjet 100 для использования Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства. Согласно документу, в 2025-2034 гг. ФМБА будет получать из госбюджета по 296,4 млн руб. в год на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды "Суперджета".

Салон передаваемого ФМБА самолета имеет три модульных варианта медицинской комплектации. Он предназначен "для эвакуации граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, из труднодоступных мест и с территорий зарубежных государств", сказано в сообщении правительства.

Superjet 100 выпускает входящее в "Ростех" ПАО "Корпорация "Иркут". Самолеты эксплуатируются в нескольких российских авиакомпаниях и госструктурах, бизнес-версии "Суперджета" есть у ВВС Таиланда и госструктур Казахстана.

ФМБА Superjet 100

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