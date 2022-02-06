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Запуск ракеты компании Astra в интересах НАСА перенесен еще на сутки

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Запуск американской легкой ракеты-носителя Rocket 3.3 с четырьмя исследовательскими кубосатами, отложенный в субботу из-за технических проблем на стартовом комплексе, перенесен еще на сутки, сообщила калифорнийская компания-разработчик Astra Space.

По данным компании, перенос запуска был вызван неполадками в работе наземного радара.

Теперь старт ракеты планируется осуществить со стартовой площадки SLC-46 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде в понедельник в трехчасовое окно, которое открывается в 13:00 по времени Восточного побережья США (в 21:00 по Москве).

В рамках миссии компании ELaNa 41 стоимостью $3,9 млн, которую спонсировало НАСА, на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту должны быть выведены четыре спутника, созданные студентами ряда американских университетов, а также американским космическим агентством, - BAMA-1, INCA, QubeSat и R5-S1.

Аппарат BAMA-1 создан Университетом Алабамы. На нем планируется отработать технологию экстренного схода спутника с орбиты. Кубосат INCA разработан госуниверситетом штата Нью-Мексико. Он предназначен для метеоисследований. QubeSat Университета Калифорнии будет испытывать квантовые гироскопы. RS-51 создан в Космическом центре НАСА имени Джонсона для испытания перспективных технологий мини-спутников.

Astra Space Rocket 3.3 НАСА

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