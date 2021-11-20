Ракета компании Astra успешно вышла на орбиту с аппаратом Космических сил США

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Легкая ракета-носитель Rocket 3.4, стартовавшая в субботу с Аляски, вышла на штатную орбиту с тестовым аппаратом в интересах Космических сил США, сообщила компания-разработчик Astra Space.

A huge thank you to the @NASASpaceflight team for the incredible coverage of today's LV0007 launch.



❤️From orbit, with love. #AdAstra — Astra (@Astra) November 20, 2021

Запуск был осуществлен с Тихоокеанского космического комплекса на острове Кадьяк (штат Аляска) в 01:16 по времени Восточного побережья США (09:16 по Москве).

В рамках миссии STP-27AD2 основу полезной нагрузки составляли измерительные приборы Космических сил США. В ходе запуска были апробированы возможности ракеты по выводу на орбиту перспективных американских военных мини-спутников. Реального вывода космического аппарата не было. Согласно программе испытательного пуска, после выхода второй ступени на высоту около 500 км в центр управления полетом был передан сигнал, подтверждающий способность отделения перспективного спутника от носителя.

Это уже второй запуск на орбиту ракетой компании Astra Space аппарата Космических сил США. В конце августа он окончился неудачей. Из-за отказа одного из двигателей первой ступени и отклонения от траектории на высоте 50 км по командам с Земли ее полет был прекращен, и она рухнула в океан.

Американский космический стартап Astra Space, начавший испытание своих легких носителей в 2018 году, совершил свой первый успешный запуск на орбиту. Все предыдущие оканчивались неудачей.

Носитель Rocket 3.4 представляет собой двухступенчатую ракету с пятью двигателями. Он должен выводить на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту до 150 кг полезной нагрузки. Длина ракеты составляет всего 11,6 м, она может транспортироваться в контейнере на любой стартовый комплекс.

По словам генерального директора компании Криса Кемпа, высокая экономичность ракеты может позволить Astra Space занять серьезные конкурентные позиции на рынке космических запусков.

По утверждению компании, ее ракета будет самым простым и технологичным носителем в мире. Стоимость одного старта составляет около $2,5 млн. Для сравнения: запуск ракеты тяжелого класса Falcon 9 компании SpaceX стоит более $60 млн.