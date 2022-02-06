Советник президента США заявил, что новые санкции против России затронут экономику Китая

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Санкции против РФ на случай ее вторжения на Украину коснутся и Китая, при этом несоблюдение КНР этих санкций также повлечет за собой штрафные меры, заявил в воскресенье телеканалу NBC советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он подчеркнул, что санкции будут направлены и "против финансовой системы России, которая, конечно, в том числе взаимодействует с экономикой Китая".

Советник президента США отметил, что, по мнению Вашингтона, негативные последствия возможного вторжения РФ на Украину затронут и Китай.

Также Салливан сказал, что не располагает прямыми свидетельствами того, поднималась ли тема Украины на встрече в Пекине президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Страны Запада обеспокоены наращиванием и передвижением российских войск у границы с Украиной. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.

Ранее сообщалось, что власти США готовят санкции на случай нападения РФ на Украину, которые предусматривают ограничения, в частности, в отношении руководства России и близких к Кремлю людей, а также банков.