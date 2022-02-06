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Глава МИД Бельгии не стала комментировать слухи о возможном назначении ее генсеком НАТО

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес не стала комментировать журналистам ранее появившееся сообщение агентства Bloomberg о том, что она рассматривается на замену генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

Вернувшись из Омана и ОАЕ, где она сопровождала визит короля бельгийцев Филиппа, министр отказалась от комментариев, передают в воскресенье бельгийские СМИ.

Как сообщалось, Столтенберг был назначен 4 февраля главой Центробанка Норвегии. К новым обязанностям он приступит 1 декабря.

В Брюсселе указывают на преимущества потенциального бельгийского кандидата: бывший премьер-министр; первая женщина, которая могла бы возглавить Организацию Североатлантического договора; в совершенстве владеет обоими официальными языками НАТО - английским и французским.

Кроме того, отмечают, что она представляет страну Европейского союза, участвующую в оборонной политике ЕС.

Бельгия НАТО Софи Вильмес Йенс Столтенберг

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