Генсек НАТО Столтенберг станет новым главой ЦБ Норвегии

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позже в этом году заменит Ойстейна Олсена на посту главы Норвежского Центробанка, сообщается в пятницу на сайте банка.

"От лица Банка Норвегии я бы хотел поздравить Йенса Столтенберга с его назначением на пост управляющего Банка Норвегии. Я знаю господина Столтенберга как заинтересованного и компетентного экономиста. Уверен, что с его опытом он успешно справится с этой ролью", - заявил действующий глава Банка Ойстейн Олсен.

Олсен заявил о желании уйти в отставку в августе 2021 года. Он планирует сложить полномочия после своего ежегодного обращения в феврале.

Отмечается, что из-за работы в НАТО Столтенберг не сможет вступить в должность примерно до декабря. С 1 марта и до перехода Столтенберга на новую работу банком будет управлять заместитель Олсена - Ида Уолден Бах.

Столтенберг останется на посту генерального секретаря Североатлантического альянса до 30 сентября. 2022 года.

Не существует формального процесса выбора генерального секретаря. Традиционно члены НАТО решают между собой, кто станет новой главой альянса.

Столтенберг сменил Андерса Фога Расмуссена на посту генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года, после чего в 2018 году он был переизбран еще на четыре года. Он стал первым норвежцем, который занял эту должность. В 2015 году Столтенберг отмечал, что не видит угрозы для НАТО на востоке, и называл своей целью сотрудничество с Россией, выгодное для обеих сторон. В последнее время генсек продолжает говорить о важности контактов с РФ, однако объясняет это уже иначе: по его мнению, чем более сложными являются отношения между сторонами, тем важнее диалог.

До того, как стать генсеком Североатлантического альянса, он занимал должность премьер-министра Норвегии в 2000-2001 годах и в 2005-2013 годах, был министром торговли и энергетики (1993-1996) и министром финансов (1996-1997).