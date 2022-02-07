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Глава Совбеза Белоруссии не исключил инспекции Лукашенко белорусско-российских учений

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко может лично проинспектировать проходящие в республике белорусско-российские учения, заявил госсекретарь Совета Безопасности страны Александр Вольфович.

"Президент нашей страны сказал: "Я сам определю, когда мне посмотреть, как проходят учения, если посчитаю это нужным". Зная нашего главнокомандующего, он может принять решение в любой момент, неожиданно для всех проверить и посмотреть на деле, как выполняются задачи и российскими, и белорусскими военнослужащими", - сказал Вольфович в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

Вольфович заявил, что нынешняя проверка сил реагирования Союзного государства - это одно из мероприятий подготовки для защиты Белоруссии, имеющее "исключительно оборонительный характер, в отличие от тех учений, которые проходят на территории сопредельных стран".

"Время выбрано наиболее сложное. Зимой всегда сложнее проводить маневры, учения. Это накладывает определенный отпечаток. Плановые учения это хорошо, но когда проводится внезапная проверка сил и средств, более реально видна картина и готовность войск к выполнению своих задач", - подчеркнул госсекретарь Совбеза.

"Очень крупные маневры проходят, с отработкой стратегических перегруппировок на большие расстояния, с созданием группировок на оперативных направлениях и выполнению задач по отражению агрессии. Если раньше мы не рассматривали южное направление как угрозу безопасности страны, сегодня мы исходя из оценки военно-политической, стратегической обстановки вынуждены рассматривать в том числе и южное направление, прежде всего для защиты южных рубежей Союзного государства", - заявил Вольфович.

Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - проводится передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022".

В учениях примут участие почти все Вооруженные силы Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил (ВКС) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. В Белоруссию из России, в частности, передислоцированы истребители Су-35, системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф", комплексы ПВО малой дальности "Панцирь-С".

В Белоруссии будут задействованы пять военных полигонов ("Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", ряд участков местности и четыре аэродрома ("Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи").

В белорусском Генштабе ранее заявили, что по окончании учений российские военные покинут Белоруссию.

Россия Белоруссия Союзная решимость Александр Вольфович

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