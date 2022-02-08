Украина в четверг начнет учения с применением беспилотников Bayraktar, ПТРК Javelin и NLAW

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины проведут учения с 10 по 20 февраля с применением беспилотников Bayraktar, противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.

"У них (Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования Союзного государства - ИФ) учения будут с 10 по 20 февраля. (...) У нас также параллельно зеркально проходят уже учения", - заявил Резников в эфире телеканала ICTV, добавив, что будут задействованы полигоны в Ровно, Ковеле, Овруче, Широком лане, Олешковских песках, Чугуеве, Чернигове, Сумах, Одессе.

Кроме того, министр обороны Украины отметил, что с 10 по 20 февраля пройдут учения украинских вооруженных сил с применением отработки возможностей беспилотников Bayraktar, ПТРК Javelin и NLAW.

Белорусское Минобороны в понедельник сообщило, что военнослужащие Белоруссии и России в рамках проверки сил реагирования Союзного государства отрабатывают на полигоне "Брестский" уничтожение условного противника.

"На полигоне "Брестский" контингенты войск Беларуси и России в рамках проверки сил реагирования Союзного государства продолжают отрабатывать учебно-боевые задачи по уничтожению условного противника", - проинформировали в военном ведомстве.

Как сообщалось, Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - проводится передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022".

В учениях примут участие почти все Вооруженные силы Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил (ВКС) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. В Белоруссию из России, в частности, передислоцированы истребители Су-35, системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф", комплексы ПВО малой дальности "Панцирь-С".

В Белоруссии будут задействованы пять военных полигонов ("Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", ряд участков местности и четыре аэродрома ("Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи").

В белорусском Генштабе ранее заявили, что по окончании учений российские военные покинут Белоруссию.