Белорусские и российские истребители вместе провели патрулирование границы Белоруссии

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российские и белорусские истребители Су-30СМ провели совместное патрулирование государственной границы Белоруссии, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"Экипажи истребителей Су-30СМ Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках проверки сил реагирования Союзного государства отработали совместное патрулирование государственной границы Белоруссии", - говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

По словам российских военных, полет выполнен на высоте около 8 тыс. м на скорости около 750 км/ч в боевых порядках на минимальных интервалах и дистанциях.

"Во время патрулирования также были отработаны элементы маневрирования в составе пары "ведущий-ведомый", - сообщили в Минобороны РФ.

Российское военное ведомство распространило кадры совместного патрулирования, на которое вылетели истребители, оснащенные ракетами.

"Во время таких полетов постоянно происходит - и до, и в самих полетах - обмен опытом с летчиками Российской Федерации, а также взаимодействие технического состава", - сказал командир авиационного звена, белорусский летчик Дмитрий Бокань на видео, которое распространило Минобороны РФ.

Су-30СМ - многоцелевой истребитель поколения "4+", разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут" (обе компании входят в ОАК). Су-30СМ стоит на вооружении ВС РФ. Россия выполняет контракт на поставку этих истребителей в Белоруссию. Минск планирует в 2022 году получить вторую партию самолётов.

5 февраля Минобороны РФ сообщало, что два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили патрулирование над Белоруссией и вернулись в Россию. Бомбардировщики Ту-22М3, которые относятся к Дальней авиации - воздушному компоненту российской ядерной триады - отработали совместные задачи с авиацией и войсками противовоздушной обороны Белоруссии.

Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования Союзного государства. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, до 9 февраля планируется передислокация и создание группировок войск. С 10 по 20 февраля будут проведены совместные учения "Союзная решимость - 2022".

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. Страны Запада с осени 2021 года сообщают о значительной концентрации российских войск на границе с Украиной. По их мнению, Россия может готовиться к вторжению на украинскую территорию. Москва неоднократно заявляла, что не планирует агрессии в отношении соседнего государства.