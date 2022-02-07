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В ФРГ допустили встречу советников "нормандской четверки" на этой неделе

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Встреча "нормандской четверки" на уровне советников может состояться на этой неделе. Об этом сообщила официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн.

"Подготовка еще идет, есть указания на то, что она состоится еще на этой неделе", - сказала Хоффманн, отвечая в понедельник на вопрос "Интерфакса".

Она подчеркнула, что речь идет о встрече на уровне советников лидеров стран.

В "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

Германия Россия Украина Франция ДНР

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