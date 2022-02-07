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В Киеве назвали "красные линии" Украины в вопросах урегулирования в Донбассе

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Киев не пойдет ни на какие уступки в вопросах территориальной целостности Украины и не согласится на диалог с представителями самопровозглашенных республик Донбасса, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он сообщил, что на переговорах в Киеве уведомил об этом министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, говоря о процессе урегулирования конфликта в Донбассе.

"Я проинформировал Анналену о том, что Украина имеет свои "красные линии", и мы от них никогда ни при каких обстоятельствах не отступимся, - сказал он. - Среди этих "красных линий" первое - мы не пойдем ни на какие уступки относительно территориальной целостности Украины в границах ее международно признанных границ. Второе - мы не пойдем на прямой диалог с так называемыми Донецкими и Луганскими народными республиками. Это не предусмотрено Минскими договоренностями".

По его словам, попытки установить такой диалог делаются исключительно в интересах России, которая за счет этого сможет избавиться от статуса стороны конфликта и превратить себя в посредника.

"Третье - я подчеркнул, что украинский народ всегда будет единственным источником решений относительно внешней политики нашего государства, ее направлений, и никто не сможет нам никогда навязать, куда двигаться и что во внешней политике делать", - сказал Кулеба.

"Сейчас в Украине очень популярный вопрос, принуждают ли иностранные гости украинскую власть к каким-то уступкам. Я абсолютно ответственно заявляю, что ни сегодня во время встречи, ни перед этим Анналена не принуждала меня ни к каким уступкам в вопросе урегулирования конфликта. Это был действительно обмен мыслями между друзьями и партнерами, которые стремятся к одному - урегулировать этот конфликт дипломатическими средствами", - рассказал министр.

Также Кулеба указал, что на Украине ожидают визит канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы скоординировать позиции на высшем уровне.

"Мы будем с нетерпением ожидать визит канцлера Германии Олафа Шольца для того, чтобы скоординировать позиции на наивысшем уровне между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Шольцом", - добавил он.

Анналена Бербок МИД Германия Украина Дмитрий Кулеба Донбасс Олаф Шольц Владимир Зеленский

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