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В Гонконге из-за COVID-19 закрыли церкви и парикмахерские

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Власти Гонконга закрыли парикмахерские, церкви и ограничили собрания людей до двух человек из-за роста количества заболевших коронавирусом.

По словам главы администрации Гонконга Кэрри Лэм, которые приводят во вторник западные СМИ, действие мер социального дистанцирования в этом регионе КНР продлены до 24 февраля.

По данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Гонконге было диагностировано свыше 16 тыс. заражений, 213 пациентов с COVID-19 скончались, более 13,2 тыс. человек выздоровели.

Гонконг коронавирус

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