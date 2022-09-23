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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

В Гонконге отменят обязательный карантин для въезжающих с 26 сентября

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Гонконге с 26 сентября отменят требование для зарубежных туристов проходить по приезде обязательный карантин в отеле, заявил глава специального административного района Джон Ли. Требование о карантине действовало два года.

Как пишет South China Morning Post, теперь туристам, заселившимся в любой отель, нужно будет просто находиться три дня под медицинским наблюдением, выходить из отелей им будет можно.

Сохраняется требование сдать ПЦР-тест в аэропорту по прибытии и дождаться его результата на месте.

Bloomberg отмечает, что отмена карантина последовала на фоне снижения суточной заболеваемости COVID-19. Так, число выявляемых за сутки случаев составляет менее 6 тысяч, в то время как ранее в сентябре этот показатель превышал 10 тысяч. Большинство случаев инфицирования считаются внутренними, а не завозными.

В августе власти Гонконга сократили 10-дневный карантин до формата 3+4, который предусматривает трехдневный карантин и четыре дня нахождения под медицинским наблюдением. Туристы с отрицательным тестом на COVID-19 могли в течение этих четырех дней перемещаться по городу, однако, с рядом ограничений. С 26 сентября вводится формат 0+3.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами.

Хроника 09 января 2020 года – 23 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
Китай Гонконг
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