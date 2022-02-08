Глава Минобороны Украины заболел коронавирусом

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Украины Алексей Резников снова заболел коронавирусом.

"Дополнил статистику... Чувствую себя хорошо, на самоизоляции, но в рабочем режиме. За почти два года пандемии и карантинов и благодаря всем современным средствам связи рабочий режим непрерывный 24/7. Да и новый штамм, благодаря своевременной вакцинации, не так тяжело переносится, как в первую волну...", - написал Резников на своей странице в Facebook во вторник вечером.

Как сообщалось, 11 ноября 2020 года Резников информировал, что получил положительный результат ПЦР-теста и пребывал на самоизоляции.