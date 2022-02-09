Хорватия изменит дизайн монеты в один евро из-за обвинений в плагиате

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Хорватия будет вынуждена изменить дизайн национальной стороны монеты в один евро после того, как автора рисунка обвинили в плагиате, сообщает в среду хорватская телерадиокомпания HRT.

HRT отмечает, что изображение куницы на ветке дерева (нынешняя валюта Хорватии называется куной), выбранный для национальной стороны хорватской монеты в один евро, имеет слишком большое сходство с известной фотографией британского фотографа Иэна Лича. После того, как это выяснилось, автор рисунка отозвал свою работу, и Иэн Лич приветствовал этот шаг.

❌ The design of Croatia's first ever one Euro coin has been axed within days, over claims it was stolen from a Scottish wildlife photographer https://t.co/9IsxrnDaUK — The Telegraph (@Telegraph) February 8, 2022

Ожидается, что конкурс на новый дизайн монеты Хорватский народный банк объявит в ближайшие дни.

Это не первый казус, связанный с дизайном национальной стороны металлических денег в Хорватии. Ранее сербские власти выразили протест после того, как Хорватия объявила, что на монетах в 10, 20 и 50 евроцентов будет помещен портрет известного ученого Николы Теслы. В Сербии это назвали "присвоением культурного и научного наследия сербского народа". Тесла родился в 1856 году в сербской семье в селе Смилян, неподалеку от города Госпич, который тогда находился на территории Австрийской империи. Теперь этот район принадлежит Хорватии. Портреты Теслы также помещены на монеты и купюры сербских динаров.

Ранее сообщалось, что Хорватия намерена перейти с национальной валюты - куны на евро в начале 2023 года. Монеты евро и евроценты имеют одну общую для всех стран еврозоны сторону, на которой указаны номиналы, за оформление другой стороны отвечают власти каждой страны, эмитирующей эту валюту.

По условиям конкурса, объявленного в августа прошлого года, дизайн национальной стороны евро и евроцентов, которые будут выпускаться в Хорватии, отразил согласованные ранее мотивы - для монеты в два евро - это карта Хорватии, для монеты в один евро - изображение куницы, для монет в 50, 20 и 10 евроцентов - портрет знаменитого ученого Николы Теслы, а для монет в пять, два и один евроцент - коллаж из букв глаголического алфавита.

Фоном для всех монет служит изображение шаховницы - герба Хорватии.