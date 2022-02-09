Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:24Заразились
на 08.02В России 13 147 666+165 643В мире 400 700 805+3 028 802

Хорватия изменит дизайн монеты в один евро из-за обвинений в плагиате

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Хорватия будет вынуждена изменить дизайн национальной стороны монеты в один евро после того, как автора рисунка обвинили в плагиате, сообщает в среду хорватская телерадиокомпания HRT.

HRT отмечает, что изображение куницы на ветке дерева (нынешняя валюта Хорватии называется куной), выбранный для национальной стороны хорватской монеты в один евро, имеет слишком большое сходство с известной фотографией британского фотографа Иэна Лича. После того, как это выяснилось, автор рисунка отозвал свою работу, и Иэн Лич приветствовал этот шаг.

Ожидается, что конкурс на новый дизайн монеты Хорватский народный банк объявит в ближайшие дни.

Это не первый казус, связанный с дизайном национальной стороны металлических денег в Хорватии. Ранее сербские власти выразили протест после того, как Хорватия объявила, что на монетах в 10, 20 и 50 евроцентов будет помещен портрет известного ученого Николы Теслы. В Сербии это назвали "присвоением культурного и научного наследия сербского народа". Тесла родился в 1856 году в сербской семье в селе Смилян, неподалеку от города Госпич, который тогда находился на территории Австрийской империи. Теперь этот район принадлежит Хорватии. Портреты Теслы также помещены на монеты и купюры сербских динаров.

Ранее сообщалось, что Хорватия намерена перейти с национальной валюты - куны на евро в начале 2023 года. Монеты евро и евроценты имеют одну общую для всех стран еврозоны сторону, на которой указаны номиналы, за оформление другой стороны отвечают власти каждой страны, эмитирующей эту валюту.

По условиям конкурса, объявленного в августа прошлого года, дизайн национальной стороны евро и евроцентов, которые будут выпускаться в Хорватии, отразил согласованные ранее мотивы - для монеты в два евро - это карта Хорватии, для монеты в один евро - изображение куницы, для монет в 50, 20 и 10 евроцентов - портрет знаменитого ученого Николы Теслы, а для монет в пять, два и один евроцент - коллаж из букв глаголического алфавита.

Фоном для всех монет служит изображение шаховницы - герба Хорватии.

Хорватия евро

Новости
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 400 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 400 млн

RT DE обжаловала запрет на вещание в Германии в одном из судов Берлина

Brent подорожала до $91,22 за баррель

Brent подорожала до $91,22 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 9 февраля

Посольство РФ приветствовало желание США обсуждать принцип неделимой безопасности

Посольство РФ приветствовало желание США обсуждать принцип неделимой безопасности

Япония выразила готовность поставить часть импортируемого ею газа в Европу

Япония выразила готовность поставить часть импортируемого ею газа в Европу

Сирийские СМИ сообщили об авиаударе Израиля по объектам близ Дамаска

Франция, Германия и Польша призвали РФ к диалогу по безопасности в Европе

Франция, Германия и Польша призвали РФ к диалогу по безопасности в Европе

Вашингтон выступил против идеи немедленного введения санкций против СП 2

Вашингтон выступил против идеи немедленного введения санкций против СП 2

Сайт информагентства ЛНР подвергся DDos-атаке

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });