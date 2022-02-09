В РФ призвали США не заводить ситуацию в тупик поставками систем THAAD на Украину

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Россия надеется, что нагнетание ситуации на Украине не дойдет до необходимости военного ответа Москвы, призывает США не заводить ситуацию в тупик поставками противоракетных систем, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Вы, наверное, меня про дипломатические меры спрашиваете. Про другие меры расскажут вам другие, если захотят рассказывать, но надеюсь, что этого не будет, нагнетания до такой степени", - сказал Панкин на сессии клуба "Валдай", отвечая на вопрос о том, каким может быть ответ России в случае размещения систем ПРО THAAD на Украине.

Он подчеркнул, что Россия призывает американских коллег на всех уровнях, в том числе на высшем, "не делать глупостей, вести себя осмотрительно, не пользоваться ситуацией для того, чтобы заводить ее дальше и дальше в тупик, из которого трудно будет найти выход".

"Будем использовать дальнейшие дипломатические методы со своей стороны, а наши коллеги, видимо, позаботятся о других", - добавил замминистра.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал возможные поставки Украине противоракетных комплексов THAAD попыткой оказать военно-политическое давление на Россию.

"Все, что происходит в этой сфере, с точки зрения накачки Украины снаряжением, боеприпасами, военной техникой, в том числе, летальными видами оружия, - это попытка оказать на нас дополнительное политическое и, наверное, военно-техническое давление. Очевидным образом здесь присутствует элемент шантажа и прессинга, нам это понятно", - сказал Рябков, отвечая на вопрос журналистов в Москве.

"Мы с сожалением констатируем, что в арсенале всей этой группы, противостоящей нам, по большому счету ничего не осталось. Вместо того, чтобы заниматься деэскалацией, включающей в том числе безусловное требование к Киеву в полном объеме выполнять Минские соглашения, вместо этого происходят информационные вбросы, иногда очевидным образом рассчитанные на несведущую публику, которая хватается за любую новость, особенно носящую оттенок негативной сенсации, и раскручивает это. Но мы не поддаемся на эти провокации. Это провокации в чистом виде", - подчеркнул замминистра.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что США прорабатывают возможность поставки на Украину противоракетных комплексов THAAD.

Американская система ПРО THAAD предназначена для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности.