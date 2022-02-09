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Саакашвили сообщил о тайных встречах в Лондоне с Лукашенко

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в среду на судебном процессе в Тбилиси, что в годы правления страной тайно встречался в Лондоне с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по вопросу непризнания им независимости Абхазии и Южной Осетии.

Ранее Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live" заявил, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии. В грузинском МИД заявили, что вопрос признания Абхазии и Южной Осетии в повестке дня двусторонних отношений Грузии и Белоруссии не стоит.

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"Я четыре раза посещал Лондон и тайно встречался с Лукашенко по вопросу непризнания им независимости Абхазии и Цхинвальского региона. Я об этом говорю впервые. Это была тайная дипломатия, которая принесла конкретный результат", - заявил подсудимый.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.

Он тайно прибыл в Грузию 29 сентября прошлого года. 1 октября был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 30 декабря Саакашвили вернули в Руставскую тюрьму.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание он считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Михаил Саакашвили Александр Лукашенко Абхазия Южная Осетия

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