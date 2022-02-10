В Тбилиси заявили, что не получали требования Киева передать Саакашвили Украине

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Украинская сторона не обращалась к Тбилиси с просьбой или требованием передать ей задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который ныне является украинским гражданином, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Саакашвили - головная боль для украинцев, конечно же, меньше (чем для Грузии), так как там у него нет такого ресурса - здесь он вождь оппозиции, там он не вождь оппозиции, но все же и для них он головная боль. Исходя из этого, никакого интереса даже не видно с украинской стороны, чтобы они попросили нас передать им Саакашвили", - заявил Кобахидзе в четверг вечером в эфире грузинского телеканала "Палитраньюс".

При этом лидер "Грузинской мечты" указал на то, что Саакашвили последние годы, когда руководил оппозицией из Киева, являлся "постоянным источником поляризации и деструкции". "Находится в тюрьме - успокоилась страна", - отметил Кобахидзе.

По его мнению, на сегодняшний день политическая ситуация в Грузии намного более спокойная и менее напряженная, чем была еще несколько месяцев назад или год назад.

"Причин этого спокойствия несколько и среди них важным фактором является то, что Саакашвили находится в тюрьме", - подчеркнул Кобахидзе.