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Япония и США договорились координировать действия по Украине

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились тесно сотрудничать по ситуации вокруг Украины, сообщил представитель японского МИД.

"Они подтвердили, что внимательно и с серьезной озабоченностью следят за ситуацией на Украине. Япония и Соединенные Штаты будут тесно координировать свои действия по этому вопросу", - сказал чиновник журналистам на брифинге после двусторонней встречи Хаяси и Блинкена в Австралии.

Встреча состоялась в кулуарах заседания глав внешнеполитических ведомств стран QUAD (Австралии, Индии, Японии и США) в Мельбурне.

Как сообщила глава австралийского МИД Марис Пейн, главными вопросами встречи станут изменение климата, коронавирус и противостояние политике Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Будет также затронут украинский кризис.

В начале встречи с Блинкеном она также сказала, что в нынешних условиях, "когда есть больше чем один авторитарный режим", в частности Китай и КНДР, это "представляет собой вызов, они будут частью наших сегодняшних дискуссий". "Мы решительно поддерживаем лидерство США в решении этих задач", - подчеркнула она.

"Я уверена, что сегодня мы также поговорим об угрозах суверенитету и территориальной целостности Украины", - сказала Пейн.

Япония США Украина

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