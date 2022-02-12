Блинкен заверил главу МИД Украины в американской поддержке

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Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заверил, что Киев может рассчитывать на поддержку Вашингтона, сообщает Госдеп.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить сильную американскую поддержку Украины в ситуации со все более острой угрозой", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

В нем указывается, что Блинкен заверил собеседника, что РФ столкнётся с "быстрыми и мощными" последствиями в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Госсекретарь сообщил Кулебе и об усилиях, нацеленных на деэскалацию напряжённости близ Украины.