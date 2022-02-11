Глава ДНР заявил об отсутствии у Донецка намерений атаковать первым

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Донецк не будет атаковать первым, однако Киев может начать наступление в Донбассе уже в ближайшее время, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Учитывая заявления Байдена (об эвакуации американцев из Украины - ИФ), я допускаю что это (атака Киева - ИФ) начнется в ближайшее время. Что касается атаковать первыми... мы не собираемся и в планах этого нет", - заявил Пушилин на пресс-конференции в Донецке в пятницу.

Ранее президент США Джо Байден призвал всех американцев, которые остаются на Украине, покинуть страну.

"Американские граждане должны уехать сейчас", - сказал Байден в интервью NBC News.

Он отметил, что США в ситуации вокруг Украины "имеют дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий в мире".

"Это совсем другая ситуация, и все может быстро перевернуться с ног на голову", - заявил Байден.