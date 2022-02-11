Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден призвал всех американцев, которые остаются на Украине, покинуть страну.

"Американские граждане должны уехать сейчас", - сказал Байден в интервью NBC News.

Он отметил, что США в ситуации вокруг Украины "имеют дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий в мире".

"Это совсем другая ситуация, и все может быстро перевернуться с ног на голову", - заявил Байден.

Байден добавил, что президент России Владимир Путин "на самом деле достаточно умен, чтобы не делать ничего такого, что могло бы негативно сказаться на американских гражданах".

Президент США сообщил, что Вашингтон не будет направлять на Украину свои войска, поскольку это может стать поводом для развязывания мировой войны.

"Нет. Когда американцы и русские начнут стрелять друг в друга, это станет мировой войной", - сказал Байден в ответ на вопрос о том, какое развитие событий может заставить его послать войска на Украину.

Ранее госдеп опубликовал рекомендацию своим гражданам, находящимся на Украине, немедленно уехать.

"Гражданам США не следует ездить на Украину. Тем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки", - следовало из сообщения госдепа.

США "не смогут эвакуировать граждан США в случае российских военных действий где-либо на Украине", отметили в госдепе.

Американское внешнеполитическое ведомство предупредило, что регулярное консульское обслуживание, включая оказание помощи гражданам, пытающимся покинуть страну, будет "серьезно затронуто".

Президент США также говорил о том, что для американских граждан возвращение из Украины стало бы мудрым решением.

При этом издание The Hill со ссылкой на неназванного представителя американской администрации сообщало, что в США не готовят планов по массовой эвакуации своих граждан с Украины.