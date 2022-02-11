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Пентагон завершил переброску в Польшу сил 82-й дивизии ВДВ США

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Пентагон завершил переброску в Польшу подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии, доставив туда с начала недели 1,7 тыс. военнослужащих бригадной боевой группы, сообщило Командование ВВС США в Европе.

"Около 1700 военнослужащих переброшено в Польшу для поддержки союзников по НАТО", - говорится в сообщении.

Накануне шесть американских военно-транспортных самолетов C-17A Globemaster III с базы Форт-Брегг (штат Северная Каролина) с подразделениями из состава 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибыли в аэропорт города Жешув, расположенного в 90 км от Львовской области Украины.

По решению Вашингтона, там решено разместить в общей сложности 1,7 тыс. американских десантников в составе бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии.

По имеющимся данным, в Жешув с начала недели совершили рейсы не менее 17 американских военно-транспортных самолетов, каждый из которых был способен доставить более ста американских военнослужащих.

По сообщению Командования Армии США в Европе, передовая группа американских десантников прибыла в Польшу еще в минувшее воскресенье. Военно-транспортный самолет доставил в Жешув командира 82-й дивизии генерала Кристофера Донахью, несколько десятков военнослужащих и военную технику.

На прошлой неделе на авиабазу в Висбадене в Германии также прибыли 300 военнослужащих оперативной штабной группы 18-го воздушно-десантного корпуса, в состав которого входит 82-я дивизия.

В минувшую среду, выступая на брифинге, официальный представитель Пентагона Джон Кирби указал, что командование вооруженных сил США в связи с обстановкой вокруг Украины перебрасывает на временной основе дополнительные силы в ФРГ, Польшу и Румынию.

При этом он уточнил, что "эти войска не будут воевать на Украине, они должны будут обеспечить надежную оборону союзников по НАТО".

Всего около 3 тыс. американских военнослужащих переброшены в Европу или передислоцированы на ее территории в рамках мер по укреплению безопасности союзников, уточнил он.

Пентагон также держит в состоянии повышенной готовности к переброске в Европу 8,5 тыс. военнослужащих. "Эти 8,5 тыс. солдат пока не размещаются, но готовы к переброске в случае приказа", - подчеркнул Кирби.

США Польша

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