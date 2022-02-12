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CNN сообщил о решении Пентагона направить еще 3 тыс. десантников в Польшу

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин распорядился отправить еще 3 тыс. военнослужащих в Польшу, сообщает CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.

В миреПентагон завершил переброску в Польшу сил 82-й дивизии ВДВ СШАЧитать подробнее

По информации телеканала, речь пойдет о бойцах 82-й воздушно-десантной дивизии.

Ранее в феврале 1,7 тыс. бойцов именно из этой дивизии уже были переброшены в Польшу.

В пятницу Командование ВВС США в Европе сообщило, что Пентагон завершил переброску в Польшу подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии, доставив туда с начала недели 1,7 тыс. военнослужащих бригадной боевой группы.

"Около 1700 военнослужащих переброшено в Польшу для поддержки союзников по НАТО", - говорилось в сообщении.

Накануне шесть американских военно-транспортных самолетов C-17A Globemaster III с базы Форт-Брегг (штат Северная Каролина) с подразделениями из состава 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибыли в аэропорт города Жешув, расположенного в 90 км от Львовской области Украины.

Ллойд Остин Пентагон США Польша

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