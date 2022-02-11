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Украина официально попросила РФ объяснить военную активность у ее границ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Украина официально применила механизм уменьшения опасности, предусмотренных разделом Венского документа, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Обратились к Российской Федерации с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины", - написал Кулеба в твиттере в пятницу.

"Согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить дату ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней", - отметил украинский министр.

По словам Кулебы, у России есть 48 часов для того, чтобы ответить на запрос.

"В случае ее отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации, Украина обратится к РФ и другим государствам-участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснение. Мы продолжим использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины", - подчеркнул глава МИД.

Украина РФ

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