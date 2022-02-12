Кулеба сообщил о подготовке визита канцлера ФРГ Шольца в Киев в понедельник

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии, в ходе которого была обсуждена ситуация безопасности на Украине, сообщил министр в своем твиттере.

"Провел телефонный разговор с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Подробно обсудили ситуацию безопасности", - написал он в ночь на субботу.

Также он подчеркнул, что идет активная подготовка к приезду канцлера ФРГ Олафа Шольца.

"Активно готовимся к визиту канцлера ФРГ Олафа Шольца на Украину в понедельник. Своевременная возможность обсудить общие и решительные действия для противодействия угрозам", - написал министр.