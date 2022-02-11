НАСА опубликовало первые снимки с телескопа James Webb

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA, НАСА) опубликовало первое изображение, сделанное космическим телескопом James Webb Space Telescope.

По данным НАСА, в процессе получения изображений, который начался 2 февраля, телескоп разворачивался в 156 разных положений в сторону предполагаемого нахождения звезды для ее съемки.

"Он (телескоп - ИФ) создал 1560 изображений, что составляет 54 гигабайта материала. Весь процесс продолжался около 25 часов", - говорится в сообщении на сайте NASA.

Чтобы создать единое изображение, специалисты скомпоновали 18 расположенных случайным образом "точек", полученных в результате отражения света восемнадцатью сегментами ненастроенного основного зеркала на вспомогательное и детекторы NIRcam.

⚫️ Our team first chose a bright, isolated star called HD 84406. Over ~25 hours, Webb was repointed to 156 positions around the star's predicted location, generating 1560 images with NIRCam"s 10 detectors. This is just the center of an image mosaic with over 2 billion pixels! pic.twitter.com/XfaIJcDghF — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) February 11, 2022

Мозаика из 18 различных фотографий звезды HD 84406 в созвездии Большой Медведицы

В сообщении отмечается, что изображение появилось в результате теста, в ходе которого инженеры планировали проверить, смогут ли все неоткалиброванные 18 сегментов основного зеркала поймать свет одной и той же звезды.

В НАСА также указали, что в данный момент инженеры выравнивают основное зеркало телескопа с помощью NIRcam.

"В течение следующего месяца или немного большего периода времени инженеры настроят составные части зеркала так, чтобы все 18 изображений соединились в одну звезду", - подчеркнули в НАСА.

Телескоп был запущен 25 декабря прошлого года со стартового комплекса на космодроме Куру во Французской Гвиане с помощью тяжёлой ракеты-носителя Ariane 5.

Приведение компонентов телескопа в рабочее состояние продолжалось немногим более двух недель. За это время были развёрнуты панели солнечных батарей, коммуникационные антенны, тепловой щит и вспомогательные зеркала.

Селфи главного зеркала

Bonus image! When it"s time to focus, sometimes you need to take a good look at yourself.



This "selfie" taken by Webb of its primary mirror was not captured by an externally mounted engineering camera, but with a special lens within its NIRCam instrument. #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/XtzCdktrCA — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) February 11, 2022

В январе этого года специалисты завершили развёртывание составных частей крупнейшего и самого мощного в мире космического телескопа James Webb Space Telescope (JWTS) стоимостью около $10 млрд.

Исторический запуск

Станция James Webb ("Джеймс Уэбб"), разработанная НАСА в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ESA) и Канадским космическим агентство (CSA), является орбитальной инфракрасной обсерваторией, которая придет на смену запущенному в 1990 году космическому телескопу Hubble. По сравнению с ним JWTS будет в 100 раз более мощным благодаря используемым новейшим технологиям светочувствительности. Среди основных задач телескопа James Webb - обнаружение света первых звезд и галактик, которые образовались после Большого взрыва.

Он будет изучать раннюю Вселенную – состав первых звезд и эволюцию галактик. По данным ученых, Вселенной примерно 13,8 млрд лет. Телескоп сможет фиксировать излучение объектов, которые сформировались примерно через 100-250 млн лет после Большого взрыва. Кроме того, в задачи телескопа входит изучение планетарных систем и поиск признаков существования жизни на экзопланетах.

Новая космическая обсерватория массой 6,2 тонны обладает составным (из 18 шестиугольных сегментов) зеркалом 6,5 метров в диаметре с площадью собирающей поверхности 25 кв метров, которое даст возможность рассмотреть самые далекие объекты Вселенной. Для сравнения, Hubble располагает зеркалом размером 2,4 метра с собирающей поверхностью 4,5 кв метров.

Телескоп James Webb оснащен огромным пятислойным тепловым экраном, размеры которого сравнимы с теннисным кортом. Экран предназначен для защиты обсерватории от солнечных лучей, чтобы поддерживать температуру зеркала и приборов ниже минус 220 градусов для обеспечения условий работы в инфракрасном диапазоне излучения.

Телескоп находится на точке Лагранжа L2, на расстоянии около 1,5 млн км от Земли, в середине 2022 года начнет полноценное выполнение своих задач.

Срок работы мощного космического телескопа рассчитан на 5-10 лет.