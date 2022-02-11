Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. Финал  Финляндия Россия НорвегияПодробнееХоккей с шайбой07:10Мужчины. Группа B Дания - Россия 0:2ПодробнееБиатлон12:00Женщины. Финал  Норвегия Швеция ИталияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:26Заразились
на 11.02В России 13 731 794+203 949В мире 405 962 542+2 703 017

НАСА опубликовало первые снимки с телескопа James Webb

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA, НАСА) опубликовало первое изображение, сделанное космическим телескопом James Webb Space Telescope.

По данным НАСА, в процессе получения изображений, который начался 2 февраля, телескоп разворачивался в 156 разных положений в сторону предполагаемого нахождения звезды для ее съемки.

"Он (телескоп - ИФ) создал 1560 изображений, что составляет 54 гигабайта материала. Весь процесс продолжался около 25 часов", - говорится в сообщении на сайте NASA.

Чтобы создать единое изображение, специалисты скомпоновали 18 расположенных случайным образом "точек", полученных в результате отражения света восемнадцатью сегментами ненастроенного основного зеркала на вспомогательное и детекторы NIRcam.

Мозаика из 18 различных фотографий звезды HD 84406 в созвездии Большой Медведицы

В сообщении отмечается, что изображение появилось в результате теста, в ходе которого инженеры планировали проверить, смогут ли все неоткалиброванные 18 сегментов основного зеркала поймать свет одной и той же звезды.

В НАСА также указали, что в данный момент инженеры выравнивают основное зеркало телескопа с помощью NIRcam.

"В течение следующего месяца или немного большего периода времени инженеры настроят составные части зеркала так, чтобы все 18 изображений соединились в одну звезду", - подчеркнули в НАСА.

Телескоп был запущен 25 декабря прошлого года со стартового комплекса на космодроме Куру во Французской Гвиане с помощью тяжёлой ракеты-носителя Ariane 5.

Приведение компонентов телескопа в рабочее состояние продолжалось немногим более двух недель. За это время были развёрнуты панели солнечных батарей, коммуникационные антенны, тепловой щит и вспомогательные зеркала.

Селфи главного зеркала

В январе этого года специалисты завершили развёртывание составных частей крупнейшего и самого мощного в мире космического телескопа James Webb Space Telescope (JWTS) стоимостью около $10 млрд.

Исторический запуск

Станция James Webb ("Джеймс Уэбб"), разработанная НАСА в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ESA) и Канадским космическим агентство (CSA), является орбитальной инфракрасной обсерваторией, которая придет на смену запущенному в 1990 году космическому телескопу Hubble. По сравнению с ним JWTS будет в 100 раз более мощным благодаря используемым новейшим технологиям светочувствительности. Среди основных задач телескопа James Webb - обнаружение света первых звезд и галактик, которые образовались после Большого взрыва.

Он будет изучать раннюю Вселенную – состав первых звезд и эволюцию галактик. По данным ученых, Вселенной примерно 13,8 млрд лет. Телескоп сможет фиксировать излучение объектов, которые сформировались примерно через 100-250 млн лет после Большого взрыва. Кроме того, в задачи телескопа входит изучение планетарных систем и поиск признаков существования жизни на экзопланетах.

Новая космическая обсерватория массой 6,2 тонны обладает составным (из 18 шестиугольных сегментов) зеркалом 6,5 метров в диаметре с площадью собирающей поверхности 25 кв метров, которое даст возможность рассмотреть самые далекие объекты Вселенной. Для сравнения, Hubble располагает зеркалом размером 2,4 метра с собирающей поверхностью 4,5 кв метров.

Телескоп James Webb оснащен огромным пятислойным тепловым экраном, размеры которого сравнимы с теннисным кортом. Экран предназначен для защиты обсерватории от солнечных лучей, чтобы поддерживать температуру зеркала и приборов ниже минус 220 градусов для обеспечения условий работы в инфракрасном диапазоне излучения.

Телескоп находится на точке Лагранжа L2, на расстоянии около 1,5 млн км от Земли, в середине 2022 года начнет полноценное выполнение своих задач.

Срок работы мощного космического телескопа рассчитан на 5-10 лет.

НАСА James Webb Джеймс Уэбб

Новости

Уоллес заверил, что Украина получает от Британии только оборонительное оружие

Уоллес заверил, что Украина получает от Британии только оборонительное оружие

Украина официально попросила РФ объяснить военную активность у ее границ

"Молдовагаз" заявил, что заплатил "Газпрому более трети суммы текущих платежей за газ

Пентагон завершил переброску в Польшу сил 82-й дивизии ВДВ США

Молдавия выразила надежду на преодоление разногласий с "Газпромом" по аудиту долга

Молдавия выразила надежду на преодоление разногласий с "Газпромом" по аудиту долга

В Белоруссии объяснили блокировку российского издания TJ

США направили в Европу отряд ракетных эсминцев для усиления своего 6-го флота

Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 406 млн

Маск заявил, что первый орбитальный полет ракеты-носителя Starship состоится в 2022 году

Что случилось этой ночью: пятница, 11 февраля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });