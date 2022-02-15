Астрофизическая лаборатория NASA передала первые научные данные на Землю

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Малая астрофизическая лаборатория Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) NASA, запущенная на орбиту в декабре прошлого года, передала первые исследовательские данные на Землю, сообщило космическое управление США во вторник.

"Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) NASA, запущенная 9 декабря 2021 года, передала первые изображения после процесса введения в эксплуатацию, который занял один месяц", - говорится в сообщении.

Там отметили, что в данный момент все инструменты обсерватории функционируют штатно.

"IXPE сначала сфокусировала своё рентгеновское зрение на Кассиопее А, объекте, состоящем из остатков звезды, взорвавшейся в 17-м веке. Взрывная волна расчистила окружавшие её газовые облака, нагрев их до высоких температур, ускорила движение частиц космических лучей и сформировало облако, которое светится при воздействии рентгеновского излучения", - подчеркнули в управлении.

Основным методом исследования, которым учёные планируют пользоваться с помощью IXPE, является поляризация. Это один из способов наблюдения за направлением рентгеновского излучения по мере его продвижения в космосе. Поляризация света позволяет понять, откуда появился свет. Также инструменты лаборатории измеряют энергию, время достижения точки в пространстве и местонахождение рентгеновских лучей, издаваемых космическими объектами.

Ранее в 1999 году Кассиопею А уже изучали астрономы - тогда космическая рентгеновская обсерватория Chandra впервые в истории выявила, что посреди остатка сверхновой находится объект, который может оказаться чёрной дырой или нейтронной звездой.

По сообщению NASA, в задачи миссии IXPE входит слежение за источниками рентгеновских лучей. Данные позволят астрономам лучше понять природу нейтронных звезд, черных дыр, квазаров, пульсаров и других астрономических объектов. Миссия будет также изучать активные ядра галактик. На космическом аппарате массой 320 кг установлено три телескопа, предназначенных для измерения поляризованного рентгеновского излучения. Он выведен на экваториальную орбиту высотой 600 км через 33 минуты после запуска. Срок службы спутника рассчитан на два года. Стоимость проекта, который реализуется NASA совместно с Итальянским космическим агентством (ASI), оценивается в $188 млн.