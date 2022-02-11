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Западные лидеры на переговорах выступили за продолжение диалога с РФ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Лидеры США и их западных союзников по итогам виртуальной встречи по ситуации вокруг Украины согласились с важностью продолжения диалога с Россией, говорится в заявлении НАТО по итогам переговоров.

"Лидеры также согласились с важностью продолжения диалога с Россией. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что пригласил Россию и других членов совета Россия-НАТО на заседания для обсуждения европейской безопасности, включая ситуацию на границе с Украиной, отношения Россия-НАТО, прозрачность, уменьшения рисков и контроль вооружений", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.

Также, несмотря на готовность к диалогу, участники встречи согласились в том, что Россия заплатит немалую цену в случае агрессии против Украины. Столтенберг предупредил, что риск конфликта в Европе реален, и приветствовал усиление военного присутствия НАТО на восточном фланге альянса.

Генсек отметил, что на следующей неделе министры обороны НАТО обсудят, как усилить оборонительную позицию альянса.

Инициатором виртуальной встречи стал президент США Джо Байден. В ней приняли участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис, а также председатель Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

РФ США Франция Канада Германия Польша Италия Румыния НАТО ЕС ЕК

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