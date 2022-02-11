Салливан заявил, что РФ "имеет возможности напасть" на Украину во время Олимпийских игр

Вашингтон утверждает, что РФ "еще не приняла решение" по Украине

Советник по нацбезопасности Джейк Салливан во время ежедневного брифинга в Белом доме 11 февраля 2022 года Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Советник американского президента по нацбезопаcности Джейк Салливан в пятницу выступил с заявлением, что Россия, "если примет такое решение, имеет возможности напасть на Украину", "не дожидаясь завершения Олимпиады" в Пекине.

"Как мы говорили раньше, мы находимся в периоде времени, когда нападение на Украину может состояться. (...) Я не буду раскрывать наши разведданные, однако хочу ясно сказать: атака могла бы произойти во время Олимпиады, несмотря на спекуляции о том, что это будет возможно только после ее завершения", - сказал он на брифинге в Белом доме.

При этом Салливан в своем заявлении в числе прочего утверждал, что, по мнению Вашингтона, в России "не приняли решение о том, как поступить с Украиной". "Я не утверждаю, что окончательное решение принято", - сказал он.

Советник Байдена пояснил, что, тем не менее, США должны готовиться к любому сценарию развития событий и принимать меры предосторожности. Он заявил, что США готовы как к диалогу с Россией, так и к введению жестких санкций, если произойдет эскалация ситуации вокруг Украины.

Также он добавил, что американские военные, которых направили в качестве подкреплений в Польшу, Румынию и Германию, дислоцированы там не для того, чтобы воевать на Украине.

"Они не будут воевать на Украине. (...) Они будут защищать территорию стран-членов НАТО в соответствии со статьей 5", - отметил Салливан.