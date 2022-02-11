Салливан заявил, что РФ "имеет возможности напасть" на Украину во время Олимпийских игр
Вашингтон утверждает, что РФ "еще не приняла решение" по Украине
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Советник американского президента по нацбезопаcности Джейк Салливан в пятницу выступил с заявлением, что Россия, "если примет такое решение, имеет возможности напасть на Украину", "не дожидаясь завершения Олимпиады" в Пекине.
"Как мы говорили раньше, мы находимся в периоде времени, когда нападение на Украину может состояться. (...) Я не буду раскрывать наши разведданные, однако хочу ясно сказать: атака могла бы произойти во время Олимпиады, несмотря на спекуляции о том, что это будет возможно только после ее завершения", - сказал он на брифинге в Белом доме.
При этом Салливан в своем заявлении в числе прочего утверждал, что, по мнению Вашингтона, в России "не приняли решение о том, как поступить с Украиной". "Я не утверждаю, что окончательное решение принято", - сказал он.
Советник Байдена пояснил, что, тем не менее, США должны готовиться к любому сценарию развития событий и принимать меры предосторожности. Он заявил, что США готовы как к диалогу с Россией, так и к введению жестких санкций, если произойдет эскалация ситуации вокруг Украины.
Также он добавил, что американские военные, которых направили в качестве подкреплений в Польшу, Румынию и Германию, дислоцированы там не для того, чтобы воевать на Украине.
"Они не будут воевать на Украине. (...) Они будут защищать территорию стран-членов НАТО в соответствии со статьей 5", - отметил Салливан.