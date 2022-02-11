Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. Финал  Финляндия Россия НорвегияПодробнееХоккей с шайбой07:10Мужчины. Группа B Дания - Россия 0:2ПодробнееБиатлон12:00Женщины. Финал  Норвегия Швеция ИталияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:26Заразились
на 11.02В России 13 731 794+203 949В мире 406 050 003+2 790 478

Салливан заявил, что РФ "имеет возможности напасть" на Украину во время Олимпийских игр

Вашингтон утверждает, что РФ "еще не приняла решение" по Украине

Салливан заявил, что РФ "имеет возможности напасть" на Украину во время Олимпийских игр
Советник по нацбезопасности Джейк Салливан во время ежедневного брифинга в Белом доме 11 февраля 2022 года
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Советник американского президента по нацбезопаcности Джейк Салливан в пятницу выступил с заявлением, что Россия, "если примет такое решение, имеет возможности напасть на Украину", "не дожидаясь завершения Олимпиады" в Пекине.

"Как мы говорили раньше, мы находимся в периоде времени, когда нападение на Украину может состояться. (...) Я не буду раскрывать наши разведданные, однако хочу ясно сказать: атака могла бы произойти во время Олимпиады, несмотря на спекуляции о том, что это будет возможно только после ее завершения", - сказал он на брифинге в Белом доме.

При этом Салливан в своем заявлении в числе прочего утверждал, что, по мнению Вашингтона, в России "не приняли решение о том, как поступить с Украиной". "Я не утверждаю, что окончательное решение принято", - сказал он.

Советник Байдена пояснил, что, тем не менее, США должны готовиться к любому сценарию развития событий и принимать меры предосторожности. Он заявил, что США готовы как к диалогу с Россией, так и к введению жестких санкций, если произойдет эскалация ситуации вокруг Украины.

Также он добавил, что американские военные, которых направили в качестве подкреплений в Польшу, Румынию и Германию, дислоцированы там не для того, чтобы воевать на Украине.

"Они не будут воевать на Украине. (...) Они будут защищать территорию стран-членов НАТО в соответствии со статьей 5", - отметил Салливан.

США Россия Украина Джейк Салливан

Новости по теме

Новости

Уоллес заверил, что Украина получает от Британии только оборонительное оружие

Уоллес заверил, что Украина получает от Британии только оборонительное оружие

Украина официально попросила РФ объяснить военную активность у ее границ

"Молдовагаз" заявил, что заплатил "Газпрому более трети суммы текущих платежей за газ

Пентагон завершил переброску в Польшу сил 82-й дивизии ВДВ США

Молдавия выразила надежду на преодоление разногласий с "Газпромом" по аудиту долга

Молдавия выразила надежду на преодоление разногласий с "Газпромом" по аудиту долга

В Белоруссии объяснили блокировку российского издания TJ

США направили в Европу отряд ракетных эсминцев для усиления своего 6-го флота

Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 406 млн

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });