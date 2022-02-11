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В НАТО выступили за продолжение диалога с Россией

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Лидеры США и их западные союзники по итогам виртуальной встречи, посвященной ситуации вокруг Украины, отметили реальность военного конфликта в Европе, при этом подчеркнули важность продолжения диалога с Россией, говорится в заявлении НАТО по итогам переговоров.

"Участники (...) подтвердили, что готовы продолжать диалог с Россией", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.

Генеральный секретарь НАТО предупредил, что риск конфликта в Европе реален, и приветствовал недавнее развертывание союзниками по НАТО дополнительных оборонительных сооружений в восточной части Североатлантического союза.

Инициатором виртуальной встречи стал президент США Джо Байден. В ней приняли участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис, а также председатель Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Столтенберг анонсировал переговоры по укреплению оборонительной позиции НАТО министров обороны стран союза на следующей неделе. Также он напомнил, что пригласил Россию и всех других членов Совета Россия-НАТО на дальнейшие встречи для обсуждения европейской безопасности, в том числе ситуации на Украине и вокруг нее, отношений между НАТО и РФ, прозрачности и снижения рисков, а также контроля над вооружениями.

США НАТО Россия Украина

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