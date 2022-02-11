Путин и Байден проведут в субботу по инициативе США телефонный разговор

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по инициативе американской стороны планируют провести телефонный разговор в субботу, 12 февраля, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов", - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что "запросу предшествовало письменное обращение американской стороны".