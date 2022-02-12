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Белый дом сообщил, что беседа Байдена и Путина состоится в субботу

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Представитель Белого дома подтвердил, что президенты США Джо Байден и РФ Владимир Путин проведут телефонную беседу в субботу.

В миреПутин и Байден проведут в субботу по инициативе США телефонный разговорЧитать подробнее

"Президент Байден и российский президент Путин побеседуют в субботу утром (по времени Вашингтона - мск минус 8 часов - ИФ)", - сообщил он журналистам.

Чиновник отметил, что Россия предлагала провести беседу в понедельник, "Белый дом предложил субботу, они (Россия - ИФ) согласились".

Накануне о предстоящей беседе сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что "запросу предшествовало письменное обращение американской стороны".

Белый дом Владимир Путин США Джо Байден

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