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Кремль анонсировал разговор Путина и Макрона 12 февраля

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон планируют провести в субботу телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, на завтра (у Путина) запланирован разговор с Макроном", - сказал представитель Кремля.

Ранее Елисейский дворец сообщил о планах президента Франции Эммануэля Макрона провести разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее на этой неделе Макрон и Путин провели переговоры в Москве. Обсуждалась, в частности, ситуация вокруг Украины..

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